У "Діє" з'явилася нова військова облігація "Сімферополь"

17:51 09 червня Київ, Україна

У "Діє" представлено нову військову облігацію "Сімферополь". ОВДП має ставку 19,5%, дата виплати – 15 січня 2025 року.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили в "Діє" нову облігацію – "Сімферополь". Щодня Сили оборони працюють, щоб українці якнайшвидше поїхали у вільний Крим. Допомагайте військовим, купуючи облігації у "Діє". За купівлю не потрібно сплачувати комісію чи приховані платежі. Декілька кліків - і ви зробили внесок у посилення економіки держави", - йдеться у повідомленні Михайла Федорова.

Міністр зазначив, що облігація "Сімферополь" має ставку 19,5% та дату виплати 15.01.2025 року і нагадав, що крім "Сімферополя" доступні облігації "Ялта", "Севастополь", "Донецьк" та "Маріуполь".