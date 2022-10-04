У «Дії» почали тестувати програму доступної іпотеки

15:50 04 жовтня Київ, Україна

Державна програма доступного кредитування житла запрацювала у тестовому режимі на порталі «Дія», невдовзі вона має бути повноцінно запущена у додатку, повідомляє Мінекономіки.

У рамках програми українці зможуть оформити пільговий кредит на купівлю житла з початковим внеском від 20% та строком до 20 років на вигідних умовах.

Масовий запуск програми намічено на другу половину жовтня, тоді послугою можна буде скористатися в мобільному додатку «Дія».
«Людям не потрібно брати якісь документи, йти до банку чи комусь телефонувати. Достатньо просто зайти «Дію» та заповнити мінімальну кількість інформації, яка автоматично передається банкам. Після цього прийде повідомлення, де і на яку суму ти маєш гарантію від фінансової установи щодо отримання кредиту на житло. З цим документом можна спокійно звертатися до забудовника та почуватися впевненим, що відмови не буде», – розповідає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У програму вже інтегровано п'ять банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус Банк – вони готові розпочати видачу кредитів.