У «Дії» почали тестувати програму доступної іпотеки

Державна програма доступного кредитування житла запрацювала у тестовому режимі на порталі «Дія», невдовзі вона має бути повноцінно запущена у додатку, повідомляє Мінекономіки.
У рамках програми українці зможуть оформити пільговий кредит на купівлю житла з початковим внеском від 20% та строком до 20 років на вигідних умовах.
Масовий запуск програми намічено на другу половину жовтня, тоді послугою можна буде скористатися в мобільному додатку «Дія».
У рамках програми українці зможуть оформити пільговий кредит на купівлю житла з початковим внеском від 20% та строком до 20 років на вигідних умовах.
Масовий запуск програми намічено на другу половину жовтня, тоді послугою можна буде скористатися в мобільному додатку «Дія».
У програму вже інтегровано п'ять банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус Банк – вони готові розпочати видачу кредитів.
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