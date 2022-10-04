У «Дії» почали тестувати програму доступної іпотеки

«Людям не потрібно брати якісь документи, йти до банку чи комусь телефонувати. Достатньо просто зайти «Дію» та заповнити мінімальну кількість інформації, яка автоматично передається банкам. Після цього прийде повідомлення, де і на яку суму ти маєш гарантію від фінансової установи щодо отримання кредиту на житло. З цим документом можна спокійно звертатися до забудовника та почуватися впевненим, що відмови не буде», – розповідає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.