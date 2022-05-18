У грудні в Україні падає ціна на паливо

Після весняного карантину в Україні відзначалося зростання вартості всіх видів палива. З того моменту експерти відзначили, що ціни зросли на 2-3 гривні в середньому. Однак в грудні 2020 року було відзначено падіння цін - на 50 копійок за літр.

Навесні, в період локдауну, ціни впали - виною всьому був малий попит, адже багато людей залишалися вдома, школи та дитячі садки закрилися, точно також відпали і інші поїздки - люди перестали купувати бензин, дизель і газ. Однак відновлення ділової активності розставило все по своїх місцях - і ціни на паливо миттєво відреагували на це.

Експерти кажуть, що поки ціни все ще нижчі, ніж були в січні 2020 року, однак на початок 2021 прогнозують чергове зростання.

Раніше повідомлялося, що акциз на паливо буде йти в регіональні бюджети. Згідно з голосуванням народних обранців, кошти від податку на паливо залишаються в розпорядженні місцевих територіальних громад і поповнюють місцеві бюджети.