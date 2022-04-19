В Чорну п'ятницю компанії брешуть покупцям

17:25 26 листопада Київ, Україна

Чорна п'ятниця - найочікуваніший розпродаж року для багатьох споживачів. Однак аналітики відзначають, що не все так солодко, і багато компаній вводять своїх покупців в оману.

В Чорну п'ятницю дев'ять з десяти продуктів продавалися за тією ж ціною або до "знижок" коштували ще менше. Відповідне дослідження провела група споживачів Which. Про це повідомляє ВВС.

В організації відстежували ціни на 219 популярних товарів на Amazon, AO.com, Argos, Currys PC World і John Lewis за шість місяців до розпродажу 2019 і шість місяців після нього. Вони виявили, що тільки три товари були дешевими в Чорну п'ятницю.

Наприклад, в John Lewis 70 з 78 товарів у розпродажі коштували стільки ж. В Amazon 57% товарів були доступні за нижчою або такою ж ціною за шість місяців до Чорної п'ятниці.