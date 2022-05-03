У чому причина шокуючих цін на українські фрукти

Ціни на сезонні фрукти неприємно здивували українців, за словами аграріїв, така дорожнеча продиктована поганими погодними умовами.
Сильні морози в низці регіонів погано позначилися на врожаї - приблизно третина його була знищена, вистояли тільки стійкі до холоду сорти дерев.
Так, на Херсонщині холоди знищили половину абрикосів, набагато менше, ніж в минулих роках, вродило слив і яблук. Аграрії скаржаться, що вперше бачать такі збитки на кісточкових плодах.
Так, на Херсонщині холоди знищили половину абрикосів, набагато менше, ніж в минулих роках, вродило слив і яблук. Аграрії скаржаться, що вперше бачать такі збитки на кісточкових плодах.
Середня вартість фруктів на Херсонщині
- Абрикос - 50-100 гривень.
- Рання слива - мінімум 40 гривень.
- Ожина - 65 гривень.
- Ціни на фрукти в цілому - від 35 до 200 гривень.
Частково втрати компенсує урожай ягід, зокрема, тепличний виноград - ціни на нього нижче, ніж в 2020-му. Ґрунтовий же постраждав від морозів, як і фрукти.
Чого чекати в серпні
Садівники кажуть, в серпні значного зниження цін не буде. А ягідний сезон продовжать кавуни. Їхня вартість, за прогнозами фермерів, вище минулого року не підніметься.
Чого чекати в серпні
Садівники кажуть, в серпні значного зниження цін не буде. А ягідний сезон продовжать кавуни. Їхня вартість, за прогнозами фермерів, вище минулого року не підніметься.
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