У чому причина шокуючих цін на українські фрукти

11:21 02 серпня Київ, Україна

Ціни на сезонні фрукти неприємно здивували українців, за словами аграріїв, така дорожнеча продиктована поганими погодними умовами.

Сильні морози в низці регіонів погано позначилися на врожаї - приблизно третина його була знищена, вистояли тільки стійкі до холоду сорти дерев.



Так, на Херсонщині холоди знищили половину абрикосів, набагато менше, ніж в минулих роках, вродило слив і яблук. Аграрії скаржаться, що вперше бачать такі збитки на кісточкових плодах.

Середня вартість фруктів на Херсонщині

Абрикос - 50-100 гривень.

Рання слива - мінімум 40 гривень.

Ожина - 65 гривень.

Ціни на фрукти в цілому - від 35 до 200 гривень.

Частково втрати компенсує урожай ягід, зокрема, тепличний виноград - ціни на нього нижче, ніж в 2020-му. Ґрунтовий же постраждав від морозів, як і фрукти.



Чого чекати в серпні

Садівники кажуть, в серпні значного зниження цін не буде. А ягідний сезон продовжать кавуни. Їхня вартість, за прогнозами фермерів, вище минулого року не підніметься.