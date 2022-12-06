До бюджету України не надходили кошти від націоналізації російських банків

12:37 06 грудня Київ, Україна

До державного бюджету не надходили кошти від примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів, зокрема, від націоналізації корпоративних прав та фінансових активів в українських дочірніх компаній Сбербанка та Веб.рф (Міжнародного резервного банку) та "Промінвестбанку".



Про це йдеться у відповіді Державної казначейської служби України на запит групи аналітиків Trap Aggressor щодо суми коштів, що стягується до бюджету за результатами націоналізації російських активів упродовж травня – листопада 2022 року.

"Наказом МФУ № 11 (Міністерство фінансів України – ред.) передбачено код класифікації доходів бюджету 21085000 "Надходження коштів, пов'язаних із виконанням норм Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів". Станом на 10.11.2022 надходження за цим кодом відсутні", – зазначили у відомстві.

У Trap Aggressor зазначили, що конфіскація російського майна під час війни має проходити проактивно, а кошти від неї оперативно спрямовуватись на підтримку ЗСУ. Крім цього, аналітики наголосили на важливості того, щоб уряд систематично звітував про вилучене майно росіян та отримані від його продажу чи управління кошти.



Що відомо про націоналізацію російських активів

В Україні в рамках кримінального провадження наклали арешти на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній, заснованих російською нафтовою компанією "Татнафта". Згодом активи перейшли до управління Національного агентства України з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).