У Авдіївку знову можна дістатися поїздом

Сьогодні вранці в Авдіївку прибув перший за останні шість років пасажирський поїзд з Києва.

«Маяк» - так називається поїзд, що курсує за маршрутом Київ - Авдіївка, - ознаменував відновлення сполучення залізницею з прифронтовою частиною Донецької області. Всього 6 кілометрів відділяють це місто від лінії фронту.

Урочисте відправлення першого рейсу відбулося увечері 13 грудня з Києва. У події взяли участь директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський і міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Першому пасажиру потягу пощастило проїхати безкоштовно.

До складу поїзда входять 2 купейних і 3 фірмових плацкартні вагони. Курсувати «Маяк» буде щодня. Для зручності пасажирів відправлення як з Києва, так і з Авдіївки буде здійснюватися у вечірній час, а прибуття - вранці.

Зусиллями керівництва «Укрзалізниці» відбулася знаменна подія, адже з початку військових дій на сході України в 2014 році залізничне сполучення з цим населеним пунктом було перервано. Всі 6 років поїзд слідував лише до станції Покровське. Тепер же маршрут проходить через Миронівку, станцію імені Тараса Шевченка, Знам'янку, Олександрію, П'ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївку. На всіх цих станціях буде здійснюватися зупинка.

Разом з пасажирами перший рейс в поїзді провели журналісти багатьох телеканалів і видань, а провідники передали з Києва великий коровай жителям Авдіївки, що знаменує єдність українського народу.