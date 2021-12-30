У Prozorro розповіли, скільки витратять на реставрацію Національного художнього музею

12:19 30 грудень Київ, Україна

Національний художній музей України 14 грудня замовив ТОВ "Будівельно-реставраційна фірма "Відродження"" додаткові протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи у своїй будівлі за 19,78 млн грн."

Про це повідомляється у системі Prozorro.



Йдеться про будівлю музею на вул. Грушевського, 6, у Печерському районі Києва. Це пам'ятка архітектури та містобудування національного значення «Будинок музею старожитностей та мистецтв, 1897-1900 рр.».



У серпні 2019 року Національний художній музей замовив «БРФ Відродження» протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи у своїй будівлі на 69,39 млн грн.



Фірма «Відродження» до кінця 2021 р. мала капітально відремонтувати та реставрувати будівлю музею. Було передбачено ремонт ґанку, сходів, фасадів, скульптур, постаментів та підпірних стін, заміну віконних блоків, монтаж підйомної платформи та благоустрій. Роботи на 42% суми мав виконати субпідрядник ТОВ "Енерго Інжиніринг".



Нова угода була укладена за переговорною процедурою, оскільки виникла необхідність виконання додаткових робіт, не зазначених у первинному проєкті, без виконання яких неможливо виконувати основні роботи за основним договором. Мова йде про:

скульптурні композиції на фасадах;

зміну технології ремонтно-реставраційної роботи фасадів;

посилення елементів портика;

вхідну групу на головному фасаді;

посилення перекриття під центральною вхідною групою;

влаштування гідроізоляції стін та сходів;

ґанок та сходи центрального входу;

влаштування ліфтової шахти;

ремонтно-реставраційні роботи скульптур левів та їхніх постаментів;

влаштування підпірних стін входу з вул. Грушевського.

Засновником та директором столичної «БРФ «Відродження» є киянин Ярослав Граужіс, який був позаштатним помічником екснардепа від Партії регіонів Юлії Ковальової. Також Граужіс входив до правління ПАТ «Київська міжобласна спеціальна науково-реставраційна проєктно-виробнича майстерня», яким володіє ТОВ «Ремонтно-реставраційне підприємство «Україна-Реставрація» Олени Колесник.



ТОВ «РРП «Україна-Реставрація» було єдиним конкурентом «Відродження» на тендері з протиаварійних ремонтно-реставраційних робіт художнього музею у 2019 р.