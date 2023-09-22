У 2024 році уряд запустить нову пенсійну реформу - Шмигаль

18:50 22 вересня Київ, Україна

Кабмін у наступному році запустить нову пенсійну реформу. Зокрема, у нарахуванні пенсій буде запроваджено бальну систему.

Про це сьогодні на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 1 березня 2024 року вже вдруге під час повномасштабного вторгнення ми проведемо індексацію пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою та прозорою", - сказав Шмигаль.

За словами глави уряду, у нарахуванні пенсій буде запроваджено бальну систему. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, що давно вийшли на пенсію, і тими, хто вийшов нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.



Щомісяця працевлаштовані українці сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перераховано до балів відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.