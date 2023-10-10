У 2024 році на підтримку ветеранів ЗСУ буде виділено 14,3 млрд гривень

20:02 10 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на підтримку захисників та захисниць у 2024 році буде виділено 14,3 мільярда гривень.

Про це Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 10 жовтня.

"На 2024 рік удвічі збільшуємо фінансування ветеранських програм. На підтримку захисників та захисниць витратимо 14,3 млрд грн", - сказав глава Кабміну.

За словами Шмигаля, проект із впровадження помічника ветерана, який вже діє у Дніпропетровській, Вінницькій, Львівській та Миколаївській областях, уряд розширює на Закарпатську, Полтавську, Сумську, Харківську, Київську області та Київ. На його реалізацію спрямовано 44,2 млн.. гривень.