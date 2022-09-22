У 2023 році українським пенсіонерам проіндексують пенсії

14:14 22 вересня Київ, Україна

Незважаючи на війну, українським пенсіонерам у березні 2023 року проіндексують пенсії. Як і раніше, у березні пенсійні виплати збільшать із урахуванням розміру інфляції та динаміки зміни заробітних плат.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.



За його словами, другим пріоритетним напрямком держбюджету 2023 року після сектору безпеки стала саме соціальна сфера, на яку планують направити понад 800 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на соціальну допомогу, субсидії, пенсійні виплати та індексацію пенсій.

«Щорічна індексація пенсій відбудеться. З першого березня ми плануємо провести відповідну індексацію з урахуванням зростання інфляційних процесів та у проєкті бюджету на наступний рік витрати на це закладено», – повідомив Віталій Музиченко.

Що стосується підвищення прожиткового мінімуму, то, за словами заступника міністра, у 2023 році його невеликими темпами буде переглянуто, але його зростання становить близько 5,4%.