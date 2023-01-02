У 2023 році для ФОП змінили ліміти доходів та податки

10:43 02 січня Київ, Україна

У 2023 році, згідно з державним бюджетом України, для фізичних осіб-підприємців змінюються розміри єдиного соціального внеску та ліміти доходу.



Ліміти

Відповідно, з 1 січня діятимуть наступні річні ліміти для ФОП:

перша група – 1 118 900 грн (167 мінімальних зарплат),

друга група – 5 587 800 грн (834 мінімальні зарплати),

третя група (3% та 5%) – 7 818 900 грн (1 167 мінімальних зарплат).

Дотримуватися ліміту річного доходу для ФОП важливо, оскільки це одна з умов роботи по спрощеній системі оподаткування. За порушення лімітів підприємців можуть перевести на загальну систему з великими податками, додають в ЕП.



При цьому ФОП першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних, другої групи – 20% від мінімальної зарплати. Фактичні ставки встановлюються місцевою владою, але вони не можуть перевищувати максимальних в Україні.



У той самий час для ФОП третьої групи ставки незмінні: 5% – для неплатників ПДВ, 3% – для платників ПДВ. На момент дії військового стану діє пільгова ставка 2% (неплатники ПДВ), але у Верховній Раді обговорюють її скасування з середини 2023 року.





Єдиний соціальний внесок та єдиний податок

Суми єдиного податку для 1 та 2 груп ФОП прив'язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати відповідно. Так, у 2023 році сума ЄП щомісяця для них складатиме:

1 група ФОП – 268,4 гривні, тобто 10% від прожиткового мінімуму;

2 група ФОП – 1340 гривень, тобто 20% від мінімальної зарплати.

У той самий час, для 3 групи ФОП ставки у 2023 році не зміняться, якщо порівнювати з 2022 роком.



Розміри єдиного соціального внеску у 2023 році будуть такими:

мінімальний ЄСВ – 1474 гривні на місяць;

максимальний ЄСВ – 22 110 гривень на місяць.

Так, ставка ЄСВ для ФОП становитиме 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від мінімальної зарплати, що діє, щомісяця.