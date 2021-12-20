У 2022 році на інфраструктуру заклали 140 мільярдів: на що спрямують

08:11 13 грудень Київ, Україна

У Міністерстві фінансів оприлюднили дані, згідно з якими 141,8 мільярда гривень виділено у Держбюджеті-2022 на модернізацію та реконструкцію окремих видів інфраструктури.

За словами заступника міністра, виділена сума депутатами насамперед буде спрямована на ремонт та реконструкцію українських автошляхів, як державного, так і місцевого призначення. Очікується також модернізація річкового транспорту, аеропортів та залізниці.



Зокрема, будівельні роботи вже розпочалися на ділянці швидкісної автодороги Решетилівка – Дніпро (Н-31). Після її реконструкції доїхати з Дніпра, Запоріжжя та південної частини Донецької області до Києва можна буде лише за 4 години, при цьому не порушуючи швидкісний режим. Зараз на подібну поїздку йде щонайменше 8 годин через розбиті застарілі дороги.



Чиновник також додав, що у 2022 році, як і планувалося раніше, продовжиться будівництво мостів. Частину суми коштів надішлють на реконструкцію Запорізького мосту, а також на лівобережні з'їзди Дарницького району у столиці. Нагадаємо також, що у поточному році розпочалося будівництво мосту у Кременчуці. Надалі роботи продовжаться.