У 2021 році Україна наростила експорт товарів та послуг до ЄС

10:03 24 листопад Київ, Україна

За період дев'яти місяців 2021 року кількість постачань до країн Європи з боку України зросла практично на 48% порівняно з попереднім 2020 роком.

Міністерство економіки, публікуючи інформацію про засідання комітету Україна – ЄС, зазначило, що за період із січня по вересень 2021 року експорт товарів та послуг до Євросоюзу збільшився на 47,9% порівняно з минулим роком. В уряді уточнюють, що Європейський Союз, як і раніше, залишається для України головним партнером з міжнародної торгівлі при загальному товарообігу в 39,8%.

Таким чином, загалом експорт становив 47,9%, а імпорт із Європи в Україну – 26,8%.

У відомстві з посиланням на слова заступника міністра економіки та за сумісництвом торгового представника України звернули увагу на факт того, що обсяги торгівлі зростають не лише у цінових, а й у кількісних показниках.



Зокрема, зросли постачання з України до Європи руди на 29%, виробів із дерева на 20% та меблів на 39%.