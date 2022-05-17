У 2021 року пасажиропотік через аеропорти України збільшився на 58,5%

20:03 12 серпня Київ, Україна

Пасажиропотік в аеропортах України виріс з початку року на 58,5%, а міжнародний пасажиропотік аеропортів збільшився на 60,7%.





Про це свідчать дані Державної авіаційної служби.

"Аеропорти України в січні-липні 2021 року, згідно з оперативними даними, обслужили 7,54 млн пасажирів, що на 58,5% більше, ніж в січні-липні 2020 року. У тому числі в міжнародному сполученні пасажиропотік аеропортів за вказаний період збільшився на 60,7% - до 6,8 млн осіб", - йдеться в повідомленні.

У той самий час українські авіакомпанії за сім місяців 2021 року обслужили 4,77 млн осіб, що в два рази більше показника за сім місяців 2020 року. Зокрема, в міжнародному сполученні було перевезено 4,4 млн осіб (зростання в 2,1 раза).



При цьому за січень-липень 2021 року авіакомпанії виконали 38,6 тис. комерційних рейсів (зростання на 70%), в тому числі 31,3 тис. міжнародних (+69,2%).



Нагадаємо, за підсумками 2020 року аеропорти України обслужили 8,66 млн пасажирів, що на 64,4% менше, ніж в 2019 році.