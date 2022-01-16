У 2021 році платники податків Волині направили до держбюджету понад 5 млрд гривень

17:32 13 січень Київ, Україна

За підсумками 2021 року суб'єкти господарювання Волині направили до загального фонду держбюджету 5 мільярдів 175 мільйонів гривень податкових платежів, які адмініструє Головне управління ДПС у Волинській області.

Таким чином, до держбюджету в області сплачено на 22,1 відсотка більше податків, ніж у 2020 році. Про це повідомили у Секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.
«З огляду на той факт, що за підсумками минулого року з області до держбюджету надійшло на 934 мільйони гривень більше податкових платежів, є підстави затверджувати як про відповідальну позицію та совість наших платників, так і якісний податковий супровід», - зазначає начальниця Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.
Глава волинських податківців запевнила, що завдяки сучасним інформаційним технологіям фахівці ДПС забезпечують якісніший процес податкового адміністрування.
«Акцент на аналітику, нові технологічні рішення та, відповідно, ефективніше адміністрування дозволяють своєчасно запобігати ризикам несплати. Активна протидія ДПС бюджетним втратам – на користь легального бізнесу та держави, оскільки сприяє рівним конкурентним умовам та ритмічному наповненню бюджету», – підсумувала Світлана Савчук.