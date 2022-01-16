У 2021 році платники податків Волині направили до держбюджету понад 5 млрд гривень

За підсумками 2021 року суб'єкти господарювання Волині направили до загального фонду держбюджету 5 мільярдів 175 мільйонів гривень податкових платежів, які адмініструє Головне управління ДПС у Волинській області.
Таким чином, до держбюджету в області сплачено на 22,1 відсотка більше податків, ніж у 2020 році. Про це повідомили у Секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.
Таким чином, до держбюджету в області сплачено на 22,1 відсотка більше податків, ніж у 2020 році. Про це повідомили у Секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.
Глава волинських податківців запевнила, що завдяки сучасним інформаційним технологіям фахівці ДПС забезпечують якісніший процес податкового адміністрування.
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