У 2021 році платники податків Волині направили до держбюджету понад 5 млрд гривень

17:32 13 січень Київ, Україна

За підсумками 2021 року суб'єкти господарювання Волині направили до загального фонду держбюджету 5 мільярдів 175 мільйонів гривень податкових платежів, які адмініструє Головне управління ДПС у Волинській області.



Таким чином, до держбюджету в області сплачено на 22,1 відсотка більше податків, ніж у 2020 році. Про це повідомили у Секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.

«З огляду на той факт, що за підсумками минулого року з області до держбюджету надійшло на 934 мільйони гривень більше податкових платежів, є підстави затверджувати як про відповідальну позицію та совість наших платників, так і якісний податковий супровід», - зазначає начальниця Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.

Глава волинських податківців запевнила, що завдяки сучасним інформаційним технологіям фахівці ДПС забезпечують якісніший процес податкового адміністрування.