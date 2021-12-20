У 2021 році з держбюджету було виділено понад 376 млн грн особам з порушеннями слуху

18:41 17 грудень Київ, Україна

Міністерство фінансів України вже третій рік системно займається питаннями здоров'я осіб із порушеннями слуху, а саме сприяє стовідсотковому фінансуванню медичної допомоги дітям, а з 2021 року й дорослим із порушеннями слуху методом кохлеарної імплантації.



З 2021 р. Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України, де надаються відповідні високоспеціалізовані медичні послуги пацієнтам із усіх регіонів країни, фінансується новим фінансовим механізмом за конкретно надану послугу пацієнту.

«На забезпечення надання пацієнтам цих високоспеціалізованих медичних послуг, зокрема, для придбання необхідного медичного обладнання, держава лише у 2021 році надіслала понад 376 млн гривень. Це дозволило забезпечити Інститут медичним обладнанням, яке не поступається кращим аналогам європейських клінік і дозволяє здійснювати консервативне та хірургічне лікування пацієнтів з різною ЛОР-патологією на рівні світової медичної практики», – повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Так, за 11 місяців 2021 р. в Інституті надано понад 7 тис. повністю безкоштовних для пацієнтів високоспеціалізованих отоларингологічних послуг, а це не лише послуги з кохлеарної імплантації, а й лікування важких онкологічних, отонейрологічних та інших патологій верхніх дихальних шляхів та вуха. У середньому держава платить за одну таку послугу понад 42 тисячі гривень.



Зокрема, за 11 місяців 2021 року в Інституті надано понад 500 послуг із кохлеарного слухопротезування, а саме: імплантовано/замінено дітям 412 одиниць медичного обладнання, дорослим – 114 одиниць, а термін очікування пацієнтів на таку допомогу на цей час вимірюється фактично лише терміном заходів організаційного характеру та медичної діагностики. У середньому за операцію зі слухопротезування держава платить понад 760 тис. грн, заміна мовного процесора коштує близько 300 тис. гривень.