2021 року в Україну ввезено сирів на 147 мільйонів доларів

08:07 04 січень Київ, Україна

У 2021 році Україна наростила імпорт твердих сирів на 14,87%, що у грошовому вимірі становить 147,12 мільйонів доларів.



За даними Державної митної служби, найбільшу частку ввезених твердих сирів здійснили Польща — близько 66,15 мільйона доларів, Нідерланди — близько 26,33 мільйона доларів і Франція — 18,11 мільйона доларів.



Показники імпортованого мааздаму зросли за рік на 256,67%, що загалом становило 16,28 мільйонів доларів. В основному цей сир був завезений з Нідерландів, Польщі та Німеччини.



На 24,3% імпортовано більше сирої гауди, ніж минулого року. Загальна сума імпорту переважно з Польщі, Нідерландів та Бельгії склала 16,69 мільйонів доларів.



Імпорт камамберу (Польща, Франція, Угорщина) у 2021 році також збільшив показники та склав 9,23 мільйона доларів, що більше ніж у минулому на 20,9%.



Те саме стосується інших сортів твердих сирів. Зростання імпорту України відзначено і щодо бри (+8,85%), ементаль (++58,06%), чедер (+18,29%), едем (12,43%), грана падано (+31,33) %) та інших.