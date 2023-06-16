У 2020 році витратять рекордну суму на дороги

Укравтодор планує масштабні ремонтні роботи, на це з держбюджету буде виділено приблизно 100 млрд грн., Це 10% бюджету країни
Про це повідомив глава «Укравтодору» Олександр Кубрак в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, сума в 100 млрд грн на ремонт доріг буде рекордною.
«Так, галузь в цьому році - в пріоритеті держави, і є фінансування, але нам ніхто не дає його на блюдечку з блакитною облямівкою - ми вигризати ці гроші, і домагаємося того, щоб вони йшли на дороги в кожному куточку України», - заявив Кубрак.
За його словами, основа фінансування доріг - Державний дорожній фонд. З нього 31,5 млрд грн спрямовуються на ремонти і будівництво доріг державного значення, 5,7 млрд - на утримання дорожньої мережі, 22 млрд - на дороги місцевого значення.
Друге джерело фінансування - це гроші, які «Укравтодор» отримує під держгарантії. Сумарно агентство планує залучити 19,3 млрд грн.
Кубрак також зазначив, що очікує і третє джерело фінансування - це 35 млрд грн, отриманих «Нафтогазом» від «Газпрому» за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Крім цих основних джерел у «Укравтодору» є фінансування від Міжнародних фінансових організацій (4,4 млрд), і окремі бюджетні програми (близько 2 млрд грн).
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що на Закарпатті планують відремонтувати майже 400 км доріг у рамках проекту «Велике будівництво».
Про це повідомив глава «Укравтодору» Олександр Кубрак в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, сума в 100 млрд грн на ремонт доріг буде рекордною.
«Так, галузь в цьому році - в пріоритеті держави, і є фінансування, але нам ніхто не дає його на блюдечку з блакитною облямівкою - ми вигризати ці гроші, і домагаємося того, щоб вони йшли на дороги в кожному куточку України», - заявив Кубрак.
За його словами, основа фінансування доріг - Державний дорожній фонд. З нього 31,5 млрд грн спрямовуються на ремонти і будівництво доріг державного значення, 5,7 млрд - на утримання дорожньої мережі, 22 млрд - на дороги місцевого значення.
Друге джерело фінансування - це гроші, які «Укравтодор» отримує під держгарантії. Сумарно агентство планує залучити 19,3 млрд грн.
Кубрак також зазначив, що очікує і третє джерело фінансування - це 35 млрд грн, отриманих «Нафтогазом» від «Газпрому» за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Крім цих основних джерел у «Укравтодору» є фінансування від Міжнародних фінансових організацій (4,4 млрд), і окремі бюджетні програми (близько 2 млрд грн).
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що на Закарпатті планують відремонтувати майже 400 км доріг у рамках проекту «Велике будівництво».
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