Уже понад 50% об'єктів готові до опалювального сезону - Шмигаль

09:40 02 серпня Київ, Україна

На цьому тижні пройшло засідання Антикризового енергетичного штабу, головною темою якого була підготовка до осінньо-зимового періоду.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Фейсбуці.

"За інформацією ОДА, станом на середину липня підготовлені від запланованого більш ніж 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення, 51% котелень, 54% теплових мереж", - розповів Шмигаль.

Він також зазначив, що українські університети отримають кошти на енергоефективне оновлення навчальних будівель і гуртожитків. Фінансову підтримку в розмірі 49 млн євро надасть Європейський інвестиційний банк і 10 млн євро гранту - Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. На цьому тижні відбулося підписання контрактів в рамках реалізації проєкту «Вища освіта в Україні», - нагадав прем'єр.



За його словами, модернізація будівель поліпшить умови навчання і проживання студентів в університетах і одночасно сприятиме суттєвій економії ресурсів і переходу до зеленої економіки.