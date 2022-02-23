Узбекистан продовжує витісняти Україну на світовому ринку черешні
20:19 22 лютий Київ, Україна
Узбекистан
є конкурентом України з виробництва черешні не лише на зовнішньому ринку, а й останні два роки – на внутрішньому.
Узбекистан став лідером серед постачальників черешні в Україні (45,3%). На другому місці – Греція, за нею Молдова та ще десяток країн.
«Ситуація на ринку черешні, яку ми спостерігаємо останніми роками в Україні, відіграє не на користь українським виробникам. По-перше, власне виробництво цієї ягоди щорічно страждає через погодні проблеми.. Наприклад, у Запорізькій області, де зосереджена більшість господарств, що вирощують черешню, за червень випала тримісячна норма опадів. Це призвело не лише до зниження врожаю, а й до значного погіршення якості. В результаті зібрати експортну партію українські виробники просто не змогли», — розповідає аналітик аналітик Асоціації Ягідництва України Марія Лакеєва.
За її словами, ситуація посилювалася також збільшенням постачання черешні з Узбекистану.
«Ми бачимо, що Узбекистан продовжує експансію і на світовий ринок черешні, причому у деяких випадках витісняє Україну. Наприклад, минулого сезону асоціація провела більше сотні В2В зустрічей з міжнародними баєрами і ми отримали не один запит на українську черешню, у тому числі від італійських компаній. Проте, на жаль, нам не було чого їм запропонувати. Внаслідок цього на цей ринок увійшов Узбекистан», — пояснює Лакеєва.
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