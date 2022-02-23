Узбекистан продовжує витісняти Україну на світовому ринку черешні

20:19 22 лютий Київ, Україна





Узбекистан став лідером серед постачальників черешні в Україні (45,3%). На другому місці – Греція, за нею Молдова та ще десяток країн. Узбекистан є конкурентом України з виробництва черешні не лише на зовнішньому ринку, а й останні два роки – на внутрішньому.Узбекистан став лідером серед постачальників черешні в Україні (45,3%). На другому місці – Греція, за нею Молдова та ще десяток країн.

«Ситуація на ринку черешні, яку ми спостерігаємо останніми роками в Україні, відіграє не на користь українським виробникам. По-перше, власне виробництво цієї ягоди щорічно страждає через погодні проблеми.. Наприклад, у Запорізькій області, де зосереджена більшість господарств, що вирощують черешню, за червень випала тримісячна норма опадів. Це призвело не лише до зниження врожаю, а й до значного погіршення якості. В результаті зібрати експортну партію українські виробники просто не змогли», — розповідає аналітик аналітик Асоціації Ягідництва України Марія Лакеєва.

За її словами, ситуація посилювалася також збільшенням постачання черешні з Узбекистану.