УЗ збільшила свої кредитні зобов'язання майже на 2 мільярди

Укрзалізниця у 2020 році є одним з найбільш збиткових підприємств в країні. Кредитні зобов'язання компанії ростуть і за останні пів року підвищилися на 1,9 млрд гривень.

Станом на кінець червня УЗ винна 34,5 млрд грн кредитних зобов'язань і запозичень проти 32,6 млрд грн на кінець минулого року. Про це відомо з консолідованої фінансової звітності, оприлюдненої на сайті перевізника.

Йдеться про балансову вартість. Так, перевізник має непогашених кредитів на суму 13,4 млрд грн, при цьому з них тільки 2,3 млрд грн - кредити, забезпечені урядом. Також УЗ має 20,7 млрд грн боргу за єврооблігаціями.

Однак у звіті зазначено, що в липні перевізник реструктуризував 5,45 млрд грн кредиту перед одним з банків ("Ощадбанк України" прим.), таким чином відтермінувавши виплати з 2021 до 2023 року. Також було збільшено ліміти в декількох відновлювальних кредитах, а у вересні були погашені єврооблігації на 1,4 млрд грн.

Нагадаємо, всього перше півріччя УЗ завершила зі збитком 8,8 млрд грн. Сумарний дохід підприємства за січень-червень поточного року склав 35,6 млрд грн.