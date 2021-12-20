Збільшення прожиткового мінімуму в Україні - подробиці

Прожитковий мінімум в Україні хочуть перерахувати. Уряд хоче врахувати реальні цифри в розрахунку цього показника. При підвищенні мінімуму багато соціальних виплат також зростуть. Однак чи витримає такі зміни український бюджет?

Проте в парламенті вже готові два законопроєкти, що стосуються перегляду розміру прожиткового мінімуму - урядовий і від голови комітету з питань соціальної політики ВРУ. Скоріш за все, будуть розглядати саме урядовий, бо вже діляться деякими цифрами, передбаченими в ньому.

Отже, уряд має намір підвищувати прожитковий мінімум прискореними темпами:

у 2022 році - на 14%;

у 2023 році - на 15%;

у 2024 році - на 25%.

Таким чином, неважко підрахувати, що в 2024 величина прожиткового мінімуму повинна бути вищою за ту, що є зараз, в 2021, на 64%. Звичайно, це не бозна-які гроші, але все ж це дозволить відчутно підняти деякі соціальні виплати, які є для людини основним джерелом доходів, йдеться в повідомленні від Мінсоцполітики.