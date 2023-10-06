Збільшення держбюджету на понад 300 млрд гривень: ВР ухвалила новий законопроєкт

16:02 06 жовтня Київ, Україна





Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.



За цей законопроєкт проголосували 313 народних депутатів. Згідно із затвердженим текстом, відбудеться збільшення витрат у наступних сферах: 6 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №10038 у другому читанні, який передбачає збільшення видатків держбюджету на 322,6 мільярда гривень Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.За цей законопроєкт проголосували 313 народних депутатів. Згідно із затвердженим текстом, відбудеться збільшення витрат у наступних сферах:

Міноборони – на 211 мільярдів гривень.

МВС – на 79 мільярдів гривень.

Мінсоцполітики – на 16,5 мільярда гривень.

МЗС – на 1,3 мільярда гривень.

Мінстратпром – на 4,3 мільярда гривень.

СБУ – на 4,2 мільярда гривень.

ГУР – на 2,5 мільярда гривень.

Міністерство освіти – на 572 мільйони гривень.

ДССЗЗІ – на 570 мільйонів гривень.

Служба зовнішньої розвідки – 500 мільйонів гривень.

УДО – на 230,5 мільйона гривень.

Міненерго – на 350 мільйонів гривень.

БЕБ – на 219 мільйонів гривень.

Ці зміни призведуть до двох рекордів в історії України: вперше витрати загального бюджету перевищать 3,39 трлн гривень, а дефіцит становитиме понад 2 трлн гривень, за словами Железняка.