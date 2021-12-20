Збільшення орендної плати та податку на землю в умовах кризи

16:14 08 липень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що вводити податок з кожного гектара сільськогосподарських земель передчасно. Про це він сказав на засіданні уряду в середу. «Це ідея на сьогодні, вважаю, передчасна. Збільшувати орендну плату в умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави, - це не зовсім коректно », - сказав Денис Шмигаль, коментуючи законопроект №3131.

Прем'єр-міністр зазначив, що подібну позицію уряд спробує донести до народних депутатів. «Через профільне міністерство і профільний комітет ми будемо просити донести цю думку до парламентаріїв, щоб таке рішення під час кризи і труднощів в агросфері ми передчасно не приймали», - заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, народні депутати з «Слуги народу» і групи «Довіра» ініціювали введення нового податку, який ляже на плечі дрібних фермерів. Рядовий власник паю буде повинен платити 6 тисяч гривень на рік. Ініціативу підтримує великий агробізнес.

В Україні з 15 липня почнуть діяти нові правила укладання договору оренди землі. Закон №340-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» вперше вводить в силу нотаріальне посвідчення правочину. Це означає, що власник земельної ділянки може вимагати нотаріальне посвідчення договору оренди, суперфіцію або емфітевзису. При цьому передбачається, що така норма допоможе боротися з рейдерами.