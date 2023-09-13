Затверджено правила розподілу пропускної спроможності між Україною та сусідніми країнами

19:51 12 вересня Київ, Україна

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 12 вересня погодила правила розподілу пропускної спроможності міждержавних зв'язків: Україна – Польща, Україна – Словаччина та Україна – Угорщина.



Про це повідомляє пресслужба регулятора.



У НКРЕКП пояснили, що ухвалене рішення створить умови для збільшення потенціалу проведення експортно-імпортних операцій з електроенергією через міждержавні перетини України та трьох європейських країн. Це має позитивно вплинути на безпеку постачання електроенергії та стабілізацію роботи об'єднаної енергосистеми України.



Зазначається, що напередодні ухвалення рішення регулятором "Укренерго" проведено публічні консультації щодо проєкту Правил добового розподілу пропускної спроможності міждержавних зв'язків України.



Також Правила розподілу пропускної спроможності міждержавних зв'язків із Польщею, Словаччиною та Угорщиною було узгоджено "Укренерго" з операторами систем передач відповідних країн.