Затверджено показник заробітної плати - ПФУ

Пенсійний фонд України опублікував на сайті показник середньої заробітної плати по Україні. Згідно з цифрами, дані за жовтень становлять 10 887 гривень 46 копійок. Цей показник затверджений для розрахунку пенсій та інших соціальних виплат.

"Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за жовтень 2020 року в сумі 10 887 гривень 46 копійок", - йдеться в повідомленні.

Державна служба статистики повідомляла, що найвищу середню зарплату українці отримують в Києві, Київській і Донецькій областях. Кількість працівників, які отримують більше 25 000 гривень - всього 6,6%. За даними статичного відомства, найчастіше українці отримують зарплату від мінімальної 5000 грн до 6000 грн. Це 19,0% штатних працівників.

Україна, якщо вірити офіційній статистиці доходів громадян, є однією з найбідніших країн Європи. Уряд вирішив відстрочити підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень після консультацій з міжнародними партнерами. Підвищення з 1 липня 2021 могло викликати інфляцію. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, середня зарплата у вересні зросла до максимуму з початку року і склала майже 12 000 гривень.