Умови Євросоюзу починають реалізовувати в Україні

09:33 30 липень Київ, Україна

Кабінет Міністрів України намагається виконати всі вимоги Євросоюзу. Серед нововведень рішення в сфері митного регулювання, енергетики, «промислового безвіза» і безпеки документів.

Відповідне рішення було прийнято в середу, 29 липня, на засіданні уряду, повідомляє Офіс віце-прем'єра з питань євроінтеграції. Так, Кабмін схвалив перетворення держпідприємства Оператор ринку в акціонерне товариство зі 100% власністю держави. Також документом вводиться незалежний державний контроль за діяльністю оператора. Крім того, внесені зміни в порядок роботи ринку електроенергії: споживач отримає великі можливостей вибору постачальника.

Кабмін також схвалив законопроект щодо змін законодавства у сфері метрології для забезпечення єдності вимірювань в оборонній сфері. Ухвалення законопроекту є однією з умов Євросоюзу для підписання угоди АССА, що дозволяє українським виробникам виходити на ринок ЄС без додаткової сертифікації ( «промисловий безвіз»).

Схвалений законопроект про зміни в сфері безпеки документів передбачає посилення захисту засвідчують особу і відповідальності за підробку таких документів. Нововведення в митній сфері передбачає спрощення контролю завдяки впровадженню програми АЕО.