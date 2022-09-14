Посилення карантину і інфляційний сплеск - ключові ризики для економіки

21:45 22 жовтня Київ, Україна

Нацбанк вважає, що карантин і зростаюча інфляція в світі є основними загрозами для економіки. Це повідомив на брифінгу президент Нацбанку Кирило Шевченко.

«Головними загрозами для економіки є стрімке посилення карантину по всій території України і в усьому світі, а також занадто затягнуте зростання глобальної інфляції», - сказав Шевченко.

За його словами, збільшення інфікованих через низький рівень вакцинації в Україні може загрожувати більш жорсткою блокадою і значним уповільненням економічної активності. При цьому, на відміну від минулорічного карантину, негативний вплив буде більше на пропозицію, ніж на попит, що може призвести до посилення інфляційного тиску.



Крім того, більш тривале, ніж очікувалося, зростання світових цін чинитиме тиск на внутрішні ціни. «Інші інфляційні загрози залишаються значними, включаючи різке погіршення умов торгівлі і відтік капіталу з ринків, що розвиваються, а також ескалацію збройного конфлікту з Росією», - сказав Шевченко.