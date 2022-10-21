Збитки інфраструктурі України через війну склали понад 127 мільярдів доларів

14:19 21 жовтня Київ, Україна

Загальна сума задокументованих збитків інфраструктурі України станом на вересень 2022 року становила понад 127 мільярдів доларів.





За літо 2022 року Україна додатково зазнала збитків на 31,5 мільярда доларів.

Найбільша частка збитків належить до житлового фонду – 39,7% (50,5 мільярда доларів). Ця сума зросла на 11,2 млрд з початку червня. Загалом пошкоджено та зруйновано 135,8 тисячі приватних та багатоквартирних будинків.



На другому місці за обсягом збитків сфера інфраструктури – 27,7% (35,3 мільярда доларів).



Втрати активів бізнесу становлять не менше 9,9 мільярда доларів і продовжують зростати. Всього з початку війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 412 підприємств.

Збитки підраховувалися відповідно до методології Світового банку.