Рівень тіньової економіки в країні перевищує показники попереднього року

08:43 30 листопад Київ, Україна

У Міністерстві економіки розповіли, що цього року рівень тіньової економіки вже перевищує показники попереднього року. Якщо за період січень-червень 2020 року він становив від обсягу валового внутрішнього продукту 30%, то в поточному вже 31%.

У відомстві також пояснили, яка головна причина сприяє нелегальним прибуткам. Чиновники посилаються на те, що підприємства намагаються уникнути втрати активів на тлі коронавірусної кризи та неординарних проявів вірусу, що спрогнозувати, на жаль, неможливо.



Відомо, що існує чотири методи, за допомогою яких оцінюється рівень тіньової економіки. За двома з них у 2021 році зафіксовано зростання. А саме: електричний метод – зростання на 2 п.п. або до 28% від ВВП України та монетарний метод – зростання на 2 п.п. або до 33% обсягу ВВП України.

У цей самий час за двома методами аналітики фіксують зменшення рівня тіньової економіки: "витрати населення - роздрібний товарообіг і послуги" - зниження на 2 п.п. або до 23% від обсягу ВВП України та збитковість підприємств – зниження на 10 п.п. або до 22% обсягу ВВП України.



До речі, у 2020 році рівень тіньової економіки за всі 12 місяців за даними Міністерства економіки становив 30%, що більше за показник 2019 року на 3 п.п. (27% обсягу ВВП України).