Рівень споживчих цін в Україні зростає

21:00 11 травень Київ, Україна

Експерти відзначають, що рівень споживчих цін в Україні зріс. Державна служба статистики надала цифри, згідно з якими в квітні 2021 року ціни зросли на 0,7%. В цілому за поточний рік розцінки в країні збільшилися на 4,8%. Це свідчить про те, що інфляція хоч і виросла в цілому, але сповільнила своє зростання. Її показник зараз знаходиться на рівні 8,4%.





За даними відомства, в квітні вартість продуктів підвищилася на 1,2%. Зокрема, на 10% - соняшникова олія, на 5% - цукор, на 1,3% - хліб, на 1,3% - м'ясо та м'ясопродукти. Спиртні напої і тютюнові вироби - на 0,9%. Серед інших товарів і послуг найбільше подорожчали одяг і взуття (+0,9%), охорона здоров'я (+0,9%), транспорт (+0,6%), ресторани і готелі (+0,6%), житло, водопостачання, електрика, газ, паливо (+0,4%), освіта (+0,3%), побутова техніка (+0,2%), відпочинок і культура (+0,1%), зв'язок (+0,1%).



Раніше повідомлялося, що в 2020 році через пандемію коронавірусу, економічну кризу та інші проблеми помітно знизилася купівельна спроможність українців.



Також ми писали, що українці майже наполовину стали менше витрачати на харчові продукти. Про це свідчать дані недавнього соціального опитування R&B Group.