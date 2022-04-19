Рівень офіційного працевлаштування в Україні зріс майже на 15%

15:29 20 липня Київ, Україна

В Україні за останні пів року спостерігається зростання рівня офіційного працевлаштування, пов'язують це з поверненням трудових мігрантів.

Про це під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси", заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко

«Я спілкуюся з головами обласних державних адміністрацій - дуже багато хто повернувся додому і працюють. Підтвердженням також є офіційна статистика. Ми маємо в цьому році майже на 15% за перше півріччя більше повідомлень про офіційне працевлаштування. Я говорю тільки про офіційну частину, з якої сплачуються податки», - додав чиновник.

Він уточнив, що Україна нині має проблемні два напрямки - платить пенсії на тимчасово окупованих територіях, не отримуючи звідти соціального внеску для покриття цих витрат. Разом з витратами по безробіттю це становить понад 2 млрд євро на рік.



Однак, за підрахунками Мінекономіки точок зростання, драйверами збільшення кількості робочих місць може бути те, що робить в першу чергу держава, - це інфраструктурні проєкти, розвиток територіальних громад, децентралізація, яка відкриває необмежені можливості для розвитку громад та добробуту українців.



Всеукраїнський форум "Україна 30. Трудові ресурси" триватиме 20-21 липня. Протягом двох днів доповідачі будуть говорити про державне бачення щодо повернення трудових мігрантів, державні програми для подолання безробіття, зміни на ринку праці через пандемію коронавірусу. А також - про новий Трудовий кодекс і цифровізацію як невіддільну складову сфери трудових відносин.