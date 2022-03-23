Рівень безробіття з січня по червень 2021 року скоротився - безробітних стало на 105 тисяч менше

Державна служба зайнятості України опублікувала інформацію про рівень безробіття в країні. Згідно з даними на червень 2021, офіційно в Україні безробітними вважаються 354 тисячі осіб. З початку січня кількість безробітних скоротилася на 105 тисяч осіб.

Відзначається, що з початку квітня 2021, ситуація на ринку праці поступово стабілізується завдяки відновленню економіки на тлі поліпшення епідемічної ситуації та зменшення карантину.

На сьогодні кількість зареєстрованих безробітних вже досягла допандемічного рівня. Так, 12 березня 2020 року, коли в Україні були введені перші обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, на обліку служби зайнятості перебувало 361 тис. осіб, що на 7 тис. більше, ніж рівень сьогодні.

Згідно з повідомленням, для поліпшення ситуації на ринку праці уряд запровадив низку ініціатив для збереження і створення нових робочих місць. Зокрема, програму по частковому безробіттю, антикризові кредити рефінансування практично під 0%, а також прямі виплати для бізнесу і робітників, чия діяльність була обмежена через запровадження карантину. Зокрема, навесні 2021 державну допомогу в розмірі 8 тис. грн отримали 178 тис. найманих працівників і 161 тис. ФОПів. На це з державного бюджету було виділено 2,7 млрд грн.