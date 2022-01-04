Ураган «Марко» підняв ціни на нафту: 24, серпня 2020

12:27 24 серпень Київ, Україна

24 серпня 2020 року ціна на нафту виросла. Це безпосередньо пов'язано з погодними умовами - на Мексиканській затоці зафіксований найсильніший тропічний шторм і ураган «Марко». Зупинка нафтовидобутку і скорочення роботи в штаті привели до зміни ринку.

Також на зростання цін вплинув оптимізм у зв'язку з тим, що регулятори США схвалили використання плазми крові пацієнтів, одужали, в якості одного з методів лікування коронавируса, повідомляє «Reuters».

Вранці в понеділок ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,2% до $ 44,44 за барель, на WTI - додали 0,14% до $ 42,4 за барель.

Ураган «Марко» і тропічний шторм «Лаура» в неділю пронеслися по Карибському басейну і Мексиканською затокою, змусивши енергетичні компанії призупинити видобуток нафти. Виробники в неділю закрили 58% морського видобутку нафти в затоці і 45% видобутку природного газу. На регіон припадає 17% загального видобутку нафти і 5% - природного газу в США.