Universal Music Group зупиняють роботу в Росії

08:39 09 березень Київ, Україна

Найбільша у світі музична компанія Universal Music Group NV заявила, що зупиняє всі операції в Росії та негайно закриває там свої офіси.

Компанія дотримується міжнародних санкцій, повідомляє WSJ.



Universal Music Russia - російський підрозділ найбільшого у світі музичного медіахолдингу Universal Music Group.



Такі компанії займаються дистрибуцією творчості зірок - промо, продаж. З російських зірок, підписаних на Universal Music Russia, Елджей, Noize MC, IOWA, Лоліта, Анна Asti, RSAC, Zoloto, Cherocky та багато інших.



Раніше українська влада звернулася до музичних лейблів і заявила, що вони також повинні висловити свою позицію, адже зараз вони продовжують вести свій бізнес у Росії.