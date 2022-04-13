«Укрзалізниця» будує нову модель організації вантажоперевезень

В інтерв'ю журналістам Іраклі Езугбая - директор з комерційної роботи та логістики УЗ - розповів, як їхня команда на чолі з Володимиром Жмаком планує підвищувати прибутковість вантажоперевезень «Укрзалізниці» і компанії в цілому. Для цього плануються капітальні реформи, які вже починають впроваджувати.

Для вдосконалення роботи вантажних перевезень УЗ фахівці ретельно вивчають моделі, реалізовані в різних країнах, наприклад, у Словаччині та Польщі. Найбільш цікавими і ефективними Іраклі Езугбая вважає північноамериканські залізниці:

«Північноамериканські залізниці оптимально структуровані, успішні і високорентабельні. Ми хочемо вивчити їхній досвід в частині методології формування тарифу на доступ до інфраструктури: як вони розраховують витрати, собівартість і формують тарифи».

Керівник підрозділу вантажоперевезень «Укрзалізниці» зазначив, що вивчення досвіду інших країн не передбачає сліпого копіювання методу. Планується обговорення з вантажовідправниками і формування власної моделі з урахуванням українських особливостей.

«Наша мета - зробити залізницю, якою легко керувати і у якій буде обґрунтований тариф на вантажоперевезення. Ми плануємо запропонувати нову модель вантажовідправникам на 1 березня 2021 року», - додав Езугбая.

Нова команда в керівництві «Укрзалізницею» поставила план - вийти на рівень прибутковості вантажоперевезень 2019 року і вище. Для цього основні інвестиції поки що зосереджені в основі cargo-бізнесу - рухомий склад, інфраструктура, диспетчеризація. У пріоритеті також боротьба з корупцією, яка істотно ускладнює операційну діяльність.

Крім того, йде впровадження єдиного логістичного тарифу: встановлюється прямий зв'язок з власником вантажу, поліпшується сервіс. Позбавившись від зайвої документації і запустивши систему електронного наряду, можна в рази прискорити оформлення, навантаження-розвантаження та транспортування вантажів. Така стратегія дозволить «Укрзалізниці» стати сильним конкурентом для інших видів вантажоперевезень в Україні.