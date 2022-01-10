«Укрзалізницю» розділять на чотири компанії

Новий голова правління «Укрзалізниці» активно приступив до своїх обов'язків, так в плани Володимира Жмака, крім боротьби з корупцією, входить поділ компанії на чотири бізнес-одиниці.
За його словами, зараз контейнерні перевезення входять в вантажні. Через деякий час ці бізнес-одиниці повинні стати окремими компаніями в складі холдингу «Укрзалізниця».
Також Жмак розповів і про свої плани по боротьбі з корупцією в компанії. Зокрема це стосується закупівель і розподілу локомотивів.
Ідея поділу «Укрзалізниці» на різні компанії і об'єднання їх в один холдинг активізувалися після приходу до влади Володимира Зеленського та призначення першого уряду «Слуги народу» в кінці літа 2019 року.
Спочатку планувалося, що УЗ розділять на три компанії: вантажні перевезення, пасажирські перевезення та оператора залізничної інфраструктури.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі