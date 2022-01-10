«Укрзалізницю» розділять на чотири компанії

15:29 27 серпень Київ, Україна

Новий голова правління «Укрзалізниці» активно приступив до своїх обов'язків, так в плани Володимира Жмака, крім боротьби з корупцією, входить поділ компанії на чотири бізнес-одиниці.

«Я хочу виділити в« Укрзалізниці »чотири вертикально-інтегровані бізнес-одиниці, з окремими балансами, які здатні порахувати свої доходи і збитки: це вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура, і моя новація - окремо вивести контейнерні перевезення», - пояснив Жмак .

За його словами, зараз контейнерні перевезення входять в вантажні. Через деякий час ці бізнес-одиниці повинні стати окремими компаніями в складі холдингу «Укрзалізниця».



Також Жмак розповів і про свої плани по боротьбі з корупцією в компанії. Зокрема це стосується закупівель і розподілу локомотивів.

«Моя теза: боротьба з корупцією починається з знищення передумов для її виникнення. Зараз, наприклад, одна з перших завдань, яке я хочу вирішити - розподіл локомотивів, тому що є великий дефіцит. Чи не буде дефіциту локомотивів - не буде корупції в цьому напрямку, тому що «Укрзалізниця» повинна везти всіх, а не тих в першу чергу - через три дні, а тих у другу - через 15 », - зазначив він.

Ідея поділу «Укрзалізниці» на різні компанії і об'єднання їх в один холдинг активізувалися після приходу до влади Володимира Зеленського та призначення першого уряду «Слуги народу» в кінці літа 2019 року.

Спочатку планувалося, що УЗ розділять на три компанії: вантажні перевезення, пасажирські перевезення та оператора залізничної інфраструктури.