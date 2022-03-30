"Укрзалізниця" виплатила бюджету дивіденди за 2019 рік - 750 млн гривень

Пресслужба «Укрзалізниці» відзвітувала про перерахування дивідендів до бюджету України. Йдеться про відстрочені платежі компанії, які вона не виплатила в зв'язку з пандемією коронавірусу. Так, за 2019 рік компанія відшкодувала борг в розмірі 750 млн гривень.
Так, до державного бюджету перераховано 30% чистого прибутку за результатами роботи в 2019 році, а це - 750 млн грн.
Крім того, 70% чистого прибутку (понад 1,7 млрд грн) спрямовано на покриття збитків минулих років.
Також зазначається, що існує чіткий план щодо отримання додаткових доходів, зокрема, шляхом реалізації непрофільних активів, продажу брухту, зниження податкового навантаження.
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