"Укрзалізниця" виплатила бюджету дивіденди за 2019 рік - 750 млн гривень

Пресслужба «Укрзалізниці» відзвітувала про перерахування дивідендів до бюджету України. Йдеться про відстрочені платежі компанії, які вона не виплатила в зв'язку з пандемією коронавірусу. Так, за 2019 рік компанія відшкодувала борг в розмірі 750 млн гривень.

"Укрзалізниця" завжди виконує свої зобов'язання перед акціонером - державою. У 2020 році рішенням уряду була відстрочена виплата компанією дивідендів по 2019 рік. Завдяки реалізації антикризового плану нам вдалося стабілізувати компанію і поступово перейти на прибуткові результати роботи. Виплата дивідендів здійснена в повному обсязі і в строки, передбачені розпорядженням КМУ", - зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Так, до державного бюджету перераховано 30% чистого прибутку за результатами роботи в 2019 році, а це - 750 млн грн.

Крім того, 70% чистого прибутку (понад 1,7 млрд грн) спрямовано на покриття збитків минулих років.

"Організація оптимізувала операційні витрати, в першу чергу спрямовує кошти на капітальний ремонт рухомого складу та інфраструктури, що дозволить нарощувати обсяги перевезень", - йдеться в повідомленні компанії.

Також зазначається, що існує чіткий план щодо отримання додаткових доходів, зокрема, шляхом реалізації непрофільних активів, продажу брухту, зниження податкового навантаження.