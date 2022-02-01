«Укрзалізниця» вводить два міжнародних маршрути

Міністр інфраструктури розповів про нові міжнародні поїзди, які курсуватимуть з України. Раніше «Укрзалізниця» також анонсувала два міжнародних маршрути. Йдеться про потяги, які запустять з 01 червня 2021 року в напрямку Австрії та Угорщини.

Продаж квитків відкрито на пасажирський поїзд прикордонного сполучення Чоп-Захонь (Угорщина). Потяги по даному маршруту курсуватимуть щодня.

Також відкрито продаж квитків на два безпересадочних вагони за маршрутом Київ-Відень, з відправленням з Києва 1 червня і в зворотному напрямку з Відня 2 червня. Надалі вагони Київ-Відень-Київ курсуватимуть щодня.

Міністр попереджає, що в міжнародних поїздах буде посилено протиепідеміологічний контроль.