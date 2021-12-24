«Укрзалізниця» має запас палива на 4 дні

Пресслужба «Укрзалізниці» заявила про критичну ситуацію. Згідно з даними, дизельного палива для повноцінного функціонування системи вистачить всього на чотири доби. При цьому відомство заявляє, що «Укрзалізниця» може вийти з ситуації - Державний резерв може виділити необхідне паливо.

«Укрзалізниця» зараз має 2 контракти на поставку 10 тис. тонн дизельного палива. У той самий час через відмову постачальників відвантажувати паливо за договорами компанія має запас дизельного палива на 4 доби", - йдеться в повідомленні.

На цей момент компанія працює над питанням забезпечення стабільної роботи транспорту.

«Укрзалізниця» контролює ситуацію і має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу палива найближчим часом", - відзначили в "УЗ".

Відзначимо, що причиною такого сумного становища компанії є непідписання контрактів з переможцем тендерів на постачання палива. Причиною цього стало зростання ціни майже на 15% - з 23,7, тис. грн за тонну до 27,2 тис. грн.

Імовірно, «Укрзалізниця» може вийти з цієї непростої ситуації, взявши паливо в Держрезерві, проте для цього потрібен дозвіл Кабміну.