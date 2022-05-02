Укрзалізниця підвищила ключові показники - експерт

16:31 30 липня Київ, Україна

Керівництво Укрзалізниці змогло стабілізувати ситуацію в компанії, підвищити ключові показники і запустити низку важливих перетворень.

Про це повідомив глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.



Так, компанії вдалося вийти на рекордно низьку за останні роки тривалість обігу вантажних вагонів - 7 діб. В 2019 цей показник становив понад 9,2 доби.

"Для розуміння - чим швидше рухаються вагони, тим більше вантажів можна перевезти. Щоб досягти такого результату, необхідний цілий комплекс управлінських і організаційних рішень", - пояснив експерт.

В кінці липня компанія повідомила про те, що їй вдалося вийти на рекордні цифри в найважливішому напрямку роботи - навантажування вантажів. Зараз цей показник становить понад 801 тис. тонн щодня.



Як зазначив Биков, Укрзалізниця почала розпродаж непрофільних активів: "Перші непрофільні активи (від спортклубів до магазинів) вже виставлені через Prozorro на аукціон за стартовою вартістю понад 40 млн грн".



Також через систему Prozorro УЗ вже провела перші аукціони по здачі в оренду приміщень вокзалів в Дніпрі, Запоріжжі та Хмельницькому, що потенційно може приносити компанії більше ніж 100 млн грн на рік.

"Ще одним джерелом поповнення дохідної частини УЗ став продаж брухту. Тут залізничники з гордістю говорять про прорив. З початку року його реалізували на суму понад 1 млрд грн", - додав експерт.

Такі дії позитивно позначилися на стані компанії. Як заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик, за підсумками другого кварталу цього року вона вийшла на прибуток в розмірі 230 млн грн.

"За гроші бюджету вже в цьому році компанії повинні бути поставлені 100 пасажирських вагонів вітчизняного виробництва - передоплату Крюківському вагонобудівному заводу УЗ вже перерахувала", - зазначив Биков.

Додатково, в рамках міжурядової угоди між Україною і Францією, очікується поставка 130 нових локомотивів з частковою локалізацією їхнього виробництва в Україні.



При цьому, на думку Бикова, зараз у керівництва Укрзалізниці зв'язані руки для подальшого оновлення компанії.