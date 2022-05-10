«Укрзалізниця» запустила ще 4 напрямки на зимові свята

16:47 09 грудня Київ, Україна

«Укрзалізниця» продовжує готуватися до збільшення пасажиропотоку на новорічні свята і відновила курсування ще чотирьох маршрутів поїздів на зимовий період.

З кінця грудня 2020 року до середини січня 2021 року будуть їздити потяги за маршрутом:

  • №143/144 Київ - Івано-Франківськ, Ворохта. Важливо, що 29 грудня поїзд їхатиме тільки до Івано-Франківська.
  • №149/150 Полтава - Ворохта.
  • №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ.
  • №134/133 Миколаїв - Рахів.

Фото: дополнительные поезда на праздники

Нагадаємо, що раніше УЗ вже оголосила про запуск на зимові свята наступних поїздів:

  • № 13/14 Київ - Солотвино (Тересва)
  • № 26/25 Одеса - Львів (Ужгород)/Рахів
  • № 58/57 Ковель - Одеса
  • № 70/69 Маріуполь - Львів
  • № 138/137 Хмельницький - Лисичанськ
  • № 357/358 Київ - Рахів
  • № 745/746 Київ - Славське
  • № 142 Львів - Бахмут
  • № 217/218 Київ - Рахів.

Фото: поезд Николаев-Рахов возобновлен на новый год

Незважаючи на те, що пасажирські перевезення є збитковим сегментом «Укрзалізниці», керівництво компанії піклується про комфорт пасажирів і намагається максимально поліпшити якість послуг, що надаються. Через пандемію коронавірусу УЗ змушена продавати квитки не на всі посадкові місця в поїздах міжміського сполучення, тому запускаються додаткові маршрути і продовжуються наявні.

Крім того, для пасажирів, які купують квитки заздалегідь, передбачена система знижок на потяги «Інтерсіті+».