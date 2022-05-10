«Укрзалізниця» запустила ще 4 напрямки на зимові свята

«Укрзалізниця» продовжує готуватися до збільшення пасажиропотоку на новорічні свята і відновила курсування ще чотирьох маршрутів поїздів на зимовий період.

З кінця грудня 2020 року до середини січня 2021 року будуть їздити потяги за маршрутом:

№143/144 Київ - Івано-Франківськ, Ворохта. Важливо, що 29 грудня поїзд їхатиме тільки до Івано-Франківська.

№149/150 Полтава - Ворохта.

№129/130 Кременчук - Івано-Франківськ.

№134/133 Миколаїв - Рахів.

Нагадаємо, що раніше УЗ вже оголосила про запуск на зимові свята наступних поїздів:

№ 13/14 Київ - Солотвино (Тересва)

№ 26/25 Одеса - Львів (Ужгород)/Рахів

№ 58/57 Ковель - Одеса

№ 70/69 Маріуполь - Львів

№ 138/137 Хмельницький - Лисичанськ

№ 357/358 Київ - Рахів

№ 745/746 Київ - Славське

№ 142 Львів - Бахмут

№ 217/218 Київ - Рахів.

Незважаючи на те, що пасажирські перевезення є збитковим сегментом «Укрзалізниці», керівництво компанії піклується про комфорт пасажирів і намагається максимально поліпшити якість послуг, що надаються. Через пандемію коронавірусу УЗ змушена продавати квитки не на всі посадкові місця в поїздах міжміського сполучення, тому запускаються додаткові маршрути і продовжуються наявні.

Крім того, для пасажирів, які купують квитки заздалегідь, передбачена система знижок на потяги «Інтерсіті+».