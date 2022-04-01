«Укрзалізниця» запустила додаткові приміські електрички

Аналіз навантаження приміських маршрутів компанії «Укрзалізниця» вже дав перші результати. Південно-Західна залізниця з кінця жовтня запустила 5 додаткових електричок в напрямку Київ-Тетерів.

Політика нового керівництва УЗ, яке нещодавно очолив Володимир Жмак, спрямована не тільки на зростання прибутковості компанії, але і на підвищення комфорту і зручності пасажирів. Як повідомив директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський, Тетерівський напрямок в ранкові та вечірні години перевантажений на 150%, тобто люди добираються на роботу і додому «як кілька в банці». З метою розвантаження цього напрямку було запущено додатково 5 рейсів в пікові години:

6602 Тетерів-Борщагівка (04:05/05:54);

7008 Бородянка-Борщагівка (07:55/09:11);

6616 Бородянка-Борщагівка (10:00/11:21);

7009 Святошин-Бородянка (18:22/19:17);

6625 Київ-Тетерів (19:20/21:16).

«Сподіваємося, це допоможе пасажирам зберегти здоров'я, ну а частина людей додатково пересяде з авто і вибере «Укрзалізницю», - сказав Перцовський.

Відзначимо, що в столичному регіоні одним з найбільш перевантажених є Тетерівський напрямок (Бородянка, Клавдієво, Буча, Ірпінь). Про це свідчать численні скарги пасажирів, які «Укрзалізниця» вперше почула тільки з приходом нового керівника.

Не тільки Київ страждає від «перенаселеності» електричок. Деякі регіони України також мають подібну проблему. Так, «Львівська залізниця» з 2 листопада 2020 року відновила рух 4 рейсів приміських поїздів в напрямку Ковель - Заболоття і Заболоття - Ковель:

6311 Ковель - Заболоття (08:30/10:02);

6312 Заболоття - Ковель (16:25/18:04);

6313 Ковель - Заболоття (20:23/21:59);

6314 Заболоття - Ковель (05:48/07:30).