"Укрзалізниця" закупить 30 сучасних плацкартних вагонів

"Укрзалізниця" придбає 30 нових плацкартних вагонів через систему Prozzoro, повідомляє перевізник. Відповідний тендер уже було оголошено.
Перевізник також каже, що нові вагони будуть оснащені LED – освітленням, вакуумними санвузлами, USB-розетками і кондиціонерами. Термін служби таких вагонів щонайменше 30 років.
За словами члена правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, найбільш популярні серед пасажирів плацкартні вагони "компанія не купувала роками".
Також перевізник додає, що планує замовити за рахунок Держбюджету 70 вагонів сидячого типу, і найближчим часом оголосить ще один тендер.
Протягом 2022-2023 років «Укрзалізниця» має отримати півтисячі нових купейних вагонів українського виробництва.
У листопаді та грудні 2021 року перевізник отримав 10 зі 100 нових пасажирських вагонів, які замовив у Крюківського вагонобудівного заводу.
Перевізник також каже, що нові вагони будуть оснащені LED – освітленням, вакуумними санвузлами, USB-розетками і кондиціонерами. Термін служби таких вагонів щонайменше 30 років.
За словами члена правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, найбільш популярні серед пасажирів плацкартні вагони "компанія не купувала роками".
Також перевізник додає, що планує замовити за рахунок Держбюджету 70 вагонів сидячого типу, і найближчим часом оголосить ще один тендер.
Протягом 2022-2023 років «Укрзалізниця» має отримати півтисячі нових купейних вагонів українського виробництва.
У листопаді та грудні 2021 року перевізник отримав 10 зі 100 нових пасажирських вагонів, які замовив у Крюківського вагонобудівного заводу.
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