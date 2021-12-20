"Укрзалізниця" відновила послугу перевезення автомобілів у спецвагонах

"Укрзалізниця" знову стала включати до складу поїздів вагони , призначені для перевезення автомобілів

. Залежно від габаритів, в спеціально обладнаному вагоні, вантажність якого сягає 12 тонн, можна розмістити від 4 до 8 автомобілів. Максимальна висота автомобіля, що перевозиться, не може перевищувати 1,7 метра.

Зараз вагони-автомобілевози є в таких поїздах:

№ 12/11 Одеса - Львів, з Одеси через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах;

№ 41/42 Дніпро - Трускавець (до Львова), відправленням з Дніпра через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах;

№ 15/16 Харків - Рахів (до Львова), курсуватиме з 12 березня два рази на тиждень;

№ 17/18 Харків - Ужгород (до Львова), курсуватиме з 15 березня двічі на тиждень;

№ 7/8 Харків - Одеса, почне курсувати найближчим часом один раз на тиждень.

Станом на 9 березня вже здійснено 15 рейсів вагонів-автомобілевозів.

Вагон-автомобілевоз є суцільнометалевою конструкцією, обладнаною спеціальними кріпленнями для машин і системами охорони. Супроводжує вагон провідник, в обов'язки якого входить оформлення опису автотранспортного засобу, координація завантаження і вивантаження, забезпечення збереження майна на шляху проходження.

Послуга перевезення автомобіля автотранспортним засобом порівняно недорога.

Вартість доставки автотранспортного засобу в один бік становить від 77 до 127 грн за 100 кг ваги автомобіля (в залежності від маршруту).

Оплачуються і додаткові послуги. Так, на вокзалі Київ-Пасажирський тарифи такі:

оформлення автомобіля до перевезення - 20 грн;

бронювання одного місця - 80 грн;

завантаження автомобіля у фургон - 350 грн;

вивантаження автомобіля - 130 грн.

Повідомляється, що доставка легкової машини з Києва до Львова обійдеться автовласникові близько 1,7 тис. грн.