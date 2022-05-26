«Укрзалізниця» поверне собі незаконно вилучені земельні ділянки

15:58 22 грудня Київ, Україна

Через потурання попереднього керівництва ВАТ «Укрзалізниця» у підприємства було незаконно вилучено і передано в приватні руки кілька земельних ділянок. Всього на цей момент виявлено три таких факти.



Адміністрація "Укрзалізниці" не має наміру миритися з порушеннями законодавства і позбавленням компанії частини майна, за яке справно виплачуються всі податки.

Вже готуються документи для подачі позовів до місцевої влади Самбора та Кам'янського для повернення земельних ділянок, переданих третім особам з порушеннями чинних норм законодавства.

У департаменті майнової політики «Укрзалізниці» розповіли про те, що права компанії на земельні ділянки, розташовані у Львівській і Дніпропетровській областях, були грубо порушені місцевими органами влади.



Зокрема, без згоди «Укрзалізниці» у Львівській області були передані у приватну власність третім особам:



1. Земельна ділянка загальною площею 836 м2 (8,36 сотки), розташована в Самбірському районі Львівської області. Її отримала приватна особа для будівництва та утримання житлового будинку, господарських будівель.

2. Земельна ділянка площею 355 м2 (3,55 сотки) в Самборі - для садівництва.



Юристи «Укрзалізниці» вже подали в Юристи «Укрзалізниці» вже подали в суд відповідні заяви про накладення арештів на це майно.

У Дніпропетровській області, так само без згоди компанії, була передана у власність сторонній особі земельна ділянка, розташована поруч зі станцією Кам'янськ. Її площа становить понад 6 га.

В цей час «Укрзалізниця» готує документи для подачі заяви про визнання незаконним і скасування рішення Кам'янської міськради, відповідно до якого зазначена земельна ділянка була передана третім особам без згоди «Укрзалізниці».



«Такі дії місцевої влади Самбора і Кам'янського вкрай неправомірні, оскільки були здійснені без згоди "Укрзалізниці", - розповіли юристи компанії.

Більш того, місцеві бюджети продовжували отримувати земельні податки за вказані ділянки від «Укрзалізниці».

«Ми налаштовані рішуче і будемо захищати інтереси компанії в суді», - прокоментували представники «Укрзалізниці».

Цікаво, що колишнє керівництво компанії не помічало або удавало, що не помічає, що землі зайняті сторонніми людьми.

Нагадаємо, за 10 місяців 2020 року "Укрзалізниця" виплатила до місцевих бюджетів майже 3,1 мільярда гривень земельного податку, а в 2019 році - близько 4 мільярдів гривень.



Загальна площа земельних ділянок ВАТ «Укрзалізниця» складає понад 209 тисяч га (за винятком земельних ділянок, розташованих в зоні ООС і на території Автономної Республіки Крим).