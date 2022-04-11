«Укрзалізниця» збільшила обсяги і номенклатуру перевезення контейнерних вантажів

«Укрзалізниця» продовжує нарощувати обсяги контейнерних вантажних перевезень, незважаючи на ситуацію в економіці і бізнесі через пандемію. За інформацією, наданою «ЦТС «Ліски», за 2020 рік зріс не тільки обсяг перевезених по Україні контейнерних вантажів, але і їхня номенклатура: послугами з перевезення продуктів нафтопереробки тепер користується ТОВ «Карпатнафтохім», металопродукцію транспортує Запоріжсталь і Маріупольський металургійний комбінат. Також перевозяться продукти переробки олійних культур (шрот, рослинна олія різних видів) і багато іншого.

Крім контейнерних перевезень всередині України, «Укрзалізниця» розвиває і міжнародні напрямки. У жовтні 2020 вперше в Україну прибув контейнерний потяг, що слідував за маршрутом Китай - Казахстан - Росія - Білорусь - Україна. За словами Едвіна Берзіньша, керівника «ЦТС «Ліски» АТ«Укрзалізниця», тепер такі поїзди почнуть курсувати на постійній основі - поки один раз в тиждень, а якщо буде великий попит, то частіше.

Додатковий прибуток компанії і бюджету України в цілому принесуть транзитні залізничні перевезення контейнерних вантажів з країн Азії в країни Євросоюзу через Україну. Для цього готуються до підписання договору з відомими вантажоперевізниками DHL, BTLC Germany і PKP Cargo Connect.

Таким чином, нова команда під керівництвом Володимира Жмака не тільки спрямовує свої зусилля на розвиток «Укрзалізниці», а й піклується про загальний добробут країни.