«Укрзалізниця» скоротила використання іноземних вантажних вагонів і заощадила 33,2 млн гривень

У вересні 2020 року АТ «Укрзалізниця» вдалося заощадити 33,2 мільйона гривень, в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, шляхом переважного використання українських вантажних вагонів.

Згідно з наявними міжнародними договорами, «Укрзалізниця» платить за час використання вантажних вагонів інших країн на території України додаткові відрахування. Тому новим керівництвом УЗ на чолі з Володимиром Жмаком була проведена оптимізація інвентарного парку, і вдалося додатково навантажити 2800 вітчизняних вагонів.

Таким чином, кількість використовуваних іноземних вагонів скоротилася на 1200 одиниць на добу. При цьому середній час перебування вантажних вагонів країн СНД на території України скоротився в 1,7 раза і склав 8,1 доби у вересні цього року. Для порівняння, у вересні 2019 року цей час склав 13,4 доби.

Відзначимо, що оптимізація і фінансовий аудит сфери вантажних перевезень - це лише частина програми нового керівництва «Укрзалізниці» щодо виведення компанії зі збиткового стану на прибутковий рівень.