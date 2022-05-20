«Укрзалізниця» зберігає колишні тарифи на вантажоперевезення і впроваджує систему контролю

Активна робота щодо поліпшення якості вантажоперевезень на «Укрзалізниці» триває. Одним з істотних нововведень стала система оперативного контролю за забезпеченням заявок клієнтів на вантажоперевезення. Впровадження цієї системи дозволить не тільки усунути ризики затримки або неотримання вантажних вагонів клієнтом, але і позбутися корупції на етапі оформлення і відправлення вантажів.

На думку фахівців, які брали участь в розробці і реалізації системи контролю вантажоперевезень, моніторинг та операційний контроль дозволять в рази поліпшити якість залізничних вантажоперевезень і оперативно реагувати на проблеми, що виникають.

«Ми вже здійснюємо щоденний оперативний моніторинг заявок на подачу вантажних вагонів, розглядаємо всі проблемні випадки і виправляємо ситуацію для повного задоволення потреб клієнтів і своєчасної подачі вантажних вагонів», - розповів заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ.

У запровадженні системи контролю вантажоперевезень взяли участь фахівці департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця», філії «Центр транспортної логістики», а також безпосередньо директор департаменту Сергій Мартиненко, який має успішний досвід роботи в НАБУ.

Крім впровадження системи контролю якості перевезення вантажів, керівництво «Укрзалізниці» вирішило не підвищувати тарифи на перевезення вантажів у 2021 році, незважаючи на збитковий 2020 рік.

Як повідомив Володимир Жмак, причини збитковості «Укрзалізниці» вже виявлено і ліквідовано. Зараз йде розробка економічно обґрунтованих тарифів на перевезення вантажів залізницею. До процесу долучені не тільки фахівці УЗ, але і вантажоперевізники.

«Ми збираємося знижувати собівартість наших послуг, і для цього ми працюємо над оптимізацією в усіх напрямках: електроенергія, економія дизельного палива, боротьба з його розкраданням, оптимізація руху», - резюмував Володимир Жмак.

Таким чином, грамотна політика ведення бізнесу нового керівництва «Укрзалізниці» дозволить вивести компанію в прибутковий стан не шляхом підвищення вартості послуг, а шляхом оптимізації витрат, зниження собівартості і усунення корупції на підприємстві.